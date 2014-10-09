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    Главная / Торги / Реализация не востребованного силиката натрия

    Реализация не востребованного силиката натрия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410033Дата и время окончания срока приема заявок Реализация не востребованного силиката натрияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410033

    Уникальный номер закупки

    423-11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация не востребованного силиката натрия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    S.Utemov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утемов Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация не востребованного силиката натрия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410033Дата и время окончания срока приема заявок Реализация не востребованного силиката натрияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410033Дата и время вскрытия заявок Реализация не востребованного силиката натрияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 10:0022.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410033Подведение итогов не позднее Реализация не востребованного силиката натрияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410033Подведение итогов не позднее Реализация не востребованного силиката натрияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация не востребованного силиката натрия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.82.6

    Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реализация не востребованного силиката натрия"

    Кол-во: 84

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