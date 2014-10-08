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    Главная / Торги / О поставке труб и профиля

    О поставке труб и профиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2014 18:0008.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410032Дата и время окончания срока приема заявок Согласно предложениюТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410032

    Уникальный номер закупки

    08-10-14 332

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О поставке труб и профиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-23

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    SSkobelkin@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скобелкину Сергею Николаевичу

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложению

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2014 18:00 GMT +308.10.2014 18:0008.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410032Дата и время окончания срока приема заявок Согласно предложениюТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2014 18:0008.10.2014 18:0008.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410032Дата и время вскрытия заявок Согласно предложениюТюмень

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2014 16:0015.10.2014 16:0015.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410032Подведение итогов не позднее Согласно предложениюТюмень

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.10.201415.10.2014 16:0015.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410032Подведение итогов не позднее Согласно предложениюТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложению

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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