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    Главная / Торги / Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 07:0028.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401567400Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401567400

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки ПО

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христолюбов Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2014 07:00 GMT +328.10.2014 07:0028.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401567400Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2014 08:0028.10.2014 08:0028.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401567400Дата и время вскрытия заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201429.10.2014 08:0029.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401567400Подведение итогов не позднее Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    432 616,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1) MATLAB new Product Individual/Group – 1шт. 2) Simulink new Product Individual/Group – 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора Поставщик представляет счет на оплату в размере 30% от цены товара. Покупатель осуществляет оплату в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от цены товара.Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Способ поставки товара определяется Поставщиком с предварительным согласованием с Покупателем и может осуществляться или на внешних носителях (CD/DVD диск, флеш-накопитель) или по сети Интернет.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки ПО

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MATLAB new Product Individual/Group "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Simulink new Product Individual/Group "

    Кол-во: 1

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