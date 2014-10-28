Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора Поставщик представляет счет на оплату в размере 30% от цены товара. Покупатель осуществляет оплату в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от цены товара.Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Способ поставки товара определяется Поставщиком с предварительным согласованием с Покупателем и может осуществляться или на внешних носителях (CD/DVD диск, флеш-накопитель) или по сети Интернет.