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    Главная / Торги / Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE

    Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401566698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE ДолгопрудныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401566698

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 565-77-04

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 08:00 GMT +314.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401566698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE Долгопрудный

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 08:0014.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401566698Дата и время вскрытия заявок Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE Долгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401566698Подведение итогов не позднее Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE Долгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE

    Начальная цена

    2 945 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    294 500,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    294 500,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель вносит авансовый платеж в размере 50 (Пятьдесят) % от цены Договора. Покупатель осуществляет окончательный платеж в размере 50 (Пятьдесят) % от цены Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи Транспортного средства.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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