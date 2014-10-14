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Номер извещения
31401566698
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2014 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 08:00 GMT +314.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401566698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE Долгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 08:0014.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401566698Дата и время вскрытия заявок Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легковых автомобилей VW Passat B7 STYLE
Начальная цена
2 945 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
294 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Отсутствуют
50.10
Документация лота
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