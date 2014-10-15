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    Главная / Торги / Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)

    Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410027Дата и время окончания срока приема заявок Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 913-78-74

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Irina.Tareeva@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тареева Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие

    Ключевые слова:

    автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 15:00 GMT +315.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410027Дата и время окончания срока приема заявок Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 15:0015.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410027Дата и время вскрытия заявок Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 23:5921.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410027Подведение итогов не позднее Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка до 15.12.2014 Оплата 100%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.23

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 2

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