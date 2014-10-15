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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410027
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 913-78-74
Факс
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Адрес электронной почты
Irina.Tareeva@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тареева Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 15:00 GMT +315.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410027Дата и время окончания срока приема заявок Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 15:0015.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410027Дата и время вскрытия заявок Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобили Шкода Октавиа (2 шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Кол-во: 2
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