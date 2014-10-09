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    Главная / Торги / Выбор поставщика поставки затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Выбор поставщика поставки затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401566340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401566340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика поставки затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗД

    ТЗ плоский донный

    ТЗ 1500 с эл.пр.

    ТЗ 1200 с эл.пр.

    Чертежи затворов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 220-29-80

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Запорожец Михаил Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 09:00 GMT +309.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401566340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 09:0009.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401566340Дата и время вскрытия заявок Поставка затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2014 14:0016.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401566340Подведение итогов не позднее Поставка затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201416.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401566340Подведение итогов не позднее Поставка затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка затворов щитовых для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    4 834 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    ТЗД

    27.12.2016

    ТЗ плоский донный

    27.12.2016

    ТЗ 1500 с эл.пр.

    27.12.2016

    ТЗ 1200 с эл.пр.

    27.12.2016

    Чертежи затворов

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щитовые затворы"

    Кол-во: 6

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