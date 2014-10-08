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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений с целью выбора поставщика оборудования Avaya

    Запрос ценовых предложений с целью выбора поставщика оборудования Avaya

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2014 15:0008.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410026Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования AvayaМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений с целью выбора поставщика оборудования Avaya

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 271-90-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Vladimir.Chagin@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чагин Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные проводные

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования Avaya

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2014 15:00 GMT +308.10.2014 15:0008.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410026Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования AvayaМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2014 15:0008.10.2014 15:0008.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410026Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования AvayaМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 15:0024.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410026Подведение итогов не позднее Закупка оборудования AvayaМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования Avaya

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением № 1 к запросу ценовых предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка оборудования осуществляется поставщиком по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Банк закупает оборудование по счету Срок поставки оборудования: не более 6-8 недель с даты оплаты счета

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20

    Деятельность в области электросвязи

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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