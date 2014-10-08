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Номер извещения
ГП410026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений с целью выбора поставщика оборудования Avaya
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 499 271-90-72
Факс
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Адрес электронной почты
Vladimir.Chagin@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чагин Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оборудования Avaya
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2014 15:00 GMT +308.10.2014 15:0008.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410026Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования AvayaМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2014 15:0008.10.2014 15:0008.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410026Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования AvayaМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования Avaya
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 1 к запросу ценовых предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка оборудования осуществляется поставщиком по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.63Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Отсутствуют
64.20
Документация лота
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