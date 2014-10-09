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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку никелевого листового проката

    Запрос ценовых котировок на поставку никелевого листового проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410024Дата и время окончания срока приема заявок Поставка для АЭС. Листовой прокат должен быть только российского производства и только от завода-изготовителя либо официального дилера завода-изготовителя. Если поставщик не является изготовителем, то требуется обязательное наличие сертификата завода-изготовителя и подтверждение дилерских полномочий поставщика.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку никелевого листового проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Stepanenko2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степаненко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка для АЭС. Листовой прокат должен быть только российского производства и только от завода-изготовителя либо официального дилера завода-изготовителя. Если поставщик не является изготовителем, то требуется обязательное наличие сертификата завода-изготовителя и подтверждение дилерских полномочий поставщика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 14:00 GMT +309.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410024Дата и время окончания срока приема заявок Поставка для АЭС. Листовой прокат должен быть только российского производства и только от завода-изготовителя либо официального дилера завода-изготовителя. Если поставщик не является изготовителем, то требуется обязательное наличие сертификата завода-изготовителя и подтверждение дилерских полномочий поставщика.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 14:0009.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410024Дата и время вскрытия заявок Поставка для АЭС. Листовой прокат должен быть только российского производства и только от завода-изготовителя либо официального дилера завода-изготовителя. Если поставщик не является изготовителем, то требуется обязательное наличие сертификата завода-изготовителя и подтверждение дилерских полномочий поставщика.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.201427.10.2014 14:0027.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410024Подведение итогов не позднее Поставка для АЭС. Листовой прокат должен быть только российского производства и только от завода-изготовителя либо официального дилера завода-изготовителя. Если поставщик не является изготовителем, то требуется обязательное наличие сертификата завода-изготовителя и подтверждение дилерских полномочий поставщика.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка для АЭС. Листовой прокат должен быть только российского производства и только от завода-изготовителя либо официального дилера завода-изготовителя. Если поставщик не является изготовителем, то требуется обязательное наличие сертификата завода-изготовителя и подтверждение дилерских полномочий поставщика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Только с плюсовым допуском по ширине и длине и согласно вышеуказанной информации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на условиях DDP, оплата в течение 30 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист никелевый ГПРХХ НП-2 7х500х1000"

    Кол-во: 500

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