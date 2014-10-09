Запрос ценовых котировок на поставку никелевого листового проката

Лот 1

Поставка для АЭС. Листовой прокат должен быть только российского производства и только от завода-изготовителя либо официального дилера завода-изготовителя. Если поставщик не является изготовителем, то требуется обязательное наличие сертификата завода-изготовителя и подтверждение дилерских полномочий поставщика.