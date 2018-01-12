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Номер извещения
ГП801178
Уникальный номер закупки
824
Наименование закупки
Закупка заменителя цельного молока и "Каши крутой" для поросят
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.01.2018 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70273
Факс
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Адрес электронной почты
e.hodyreva@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ходырева Елена Игоревна
Место рассмотрения предложений
г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
Закупки и тендеры Услуги ветеринарные Эта группировка не включает: - услуги, относящиеся к скотоводству, такие как искусственное осеменение, см. 01.62.10; - услуги по ветеринарно-санитарной экспертизе и надзору, относящиеся к производству продуктов питания, см. 71.20.11
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ЗЦМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2018 15:00 GMT +312.01.2018 15:0012.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП801178Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2018 15:0012.01.2018 15:0012.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП801178Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
Подведение итогов не позднее
19.02.2018 17:0019.02.2018 17:0019.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП801178Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗЦМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
24.42.13.792
01.41.11
01.46.11
01.50
46.90
75.00.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 129000