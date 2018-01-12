Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка заменителя цельного молока и "Каши крутой" для поросят

    Закупка заменителя цельного молока и "Каши крутой" для поросят

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2018 15:0012.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП801178Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП801178

    Уникальный номер закупки

    824

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка заменителя цельного молока и "Каши крутой" для поросят

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.01.2018 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора

    Типовая форма спецификацции

    Перечень позиций и форма для заполнения

    Сопроводительная документация по срокам и условиям поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70273

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    e.hodyreva@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ходырева Елена Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Закупки и тендеры Услуги ветеринарные Эта группировка не включает: - услуги, относящиеся к скотоводству, такие как искусственное осеменение, см. 01.62.10; - услуги по ветеринарно-санитарной экспертизе и надзору, относящиеся к производству продуктов питания, см. 71.20.11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗЦМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2018 15:00 GMT +312.01.2018 15:0012.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП801178Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2018 15:0012.01.2018 15:0012.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП801178Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2018 17:0019.02.2018 17:0019.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП801178Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    19.02.201819.02.2018 17:0019.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП801178Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗЦМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Классификатор ОКПД2

    24.42.13.792

    Препараты ветеринарные

    Классификатор ОКВЭД2

    01.41.11

    Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного

    01.46.11

    Выращивание свиней на мясо

    01.50

    Смешанное сельское хозяйство

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    75.00.1

    Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗЦМ и "Каша крутая""

    Кол-во: 129000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211100567
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    596440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 506 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП213898
    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система электрообогрева (Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева»; «АА0013021. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети канализации (Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «АА0013180.ЯЯНГКМ. ПСП. ВЖК. Сети внутриплощадочные. Сети электроснабжения»; «АА0012443. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети внутриплощадочные. Сети электрические»; Выполнение работ по строительству объектов: «Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева», расположенных на стройке «Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка»
    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система...
    589704
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП213889
    004-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объекта: «АА0012434. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети внутриплощадочные. Сети технологические» и строительству объекта: «Вахтовый жилой комплекс. Внутриплощадочные сооружения» расположенного на стройке «Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка»
    004-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объекта: «АА0012434. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети...
    589688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить