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    Главная / Торги / Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудования

    Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 14:0024.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410020Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудованияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410020

    Уникальный номер закупки

    423-8

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    S.Utemov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утемов Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2014 14:00 GMT +324.11.2014 14:0024.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410020Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудованияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.11.2014 14:0024.11.2014 14:0024.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410020Дата и время вскрытия заявок Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудованияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 10:0028.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410020Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудованияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410020Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудованияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении металлообрабатывающего оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.1

    Производство металлорежущих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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