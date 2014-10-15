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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401565039
Уникальный номер закупки
960
Наименование закупки
Поставка знаков ООН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2014 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Почтовый адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Контактный телефон
+7 86558 2-28-17
Факс
+7 86558 2-10-45
Адрес электронной почты
zakupki.gov@stng.rosneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вервекин Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
Нефтекумск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка знаков ООН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 17:00 GMT +315.10.2014 17:0015.10.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401565039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков ООННефтекумск
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 14:0016.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401565039Дата и время вскрытия заявок Поставка знаков ООННефтекумск
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 13:0031.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401565039Подведение итогов не позднее Поставка знаков ООННефтекумск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка знаков ООН
Начальная цена
1 043 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
68000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ставропольский край г.Нефтекумск. ул. Восточная 1 ЕРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РН-Ставропольнефтегаз
Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Отсутствуют
22.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 68000
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