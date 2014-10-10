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Номер извещения
ГП410016
Уникальный номер закупки
140-ЗП-2014
Наименование закупки
Оказание услуг технико-технологического надзора (супервайзинга) при строительстве скважин: 1. Поисково-оценочная скважина №1 Ново-Коптевская; 2. Разведочная скважина №9 Коптевская; 3. Поисково-оценочная наклонно-направленная скважина №1 БИС Спартаковская (бурение бокового ствола).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг технико-технологического надзора (супервайзинга) при строительстве скважин: 1. Поисково-оценочная скважина №1 Ново-Коптевская; 2. Разведочная скважина №9 Коптевская; 3. Поисково-оценочная наклонно-направленная скважина №1 БИС Спартаковская (бурение бокового ствола).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 12:00 GMT +310.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410016Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технико-технологического надзора (супервайзинга) при строительстве скважин: 1. Поисково-оценочная скважина №1 Ново-Коптевская; 2. Разведочная скважина №9 Коптевская; 3. Поисково-оценочная наклонно-направленная скважина №1 БИС Спартаковская (бурение бокового ствола). Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 12:0010.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410016Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг технико-технологического надзора (супервайзинга) при строительстве скважин: 1. Поисково-оценочная скважина №1 Ново-Коптевская; 2. Разведочная скважина №9 Коптевская; 3. Поисково-оценочная наклонно-направленная скважина №1 БИС Спартаковская (бурение бокового ствола). Москва
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 12:0024.10.2014 12:0024.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410016Подведение итогов не позднее Оказание услуг технико-технологического надзора (супервайзинга) при строительстве скважин: 1. Поисково-оценочная скважина №1 Ново-Коптевская; 2. Разведочная скважина №9 Коптевская; 3. Поисково-оценочная наклонно-направленная скважина №1 БИС Спартаковская (бурение бокового ствола). Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201424.10.2014 12:0024.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410016Подведение итогов не позднее Оказание услуг технико-технологического надзора (супервайзинга) при строительстве скважин: 1. Поисково-оценочная скважина №1 Ново-Коптевская; 2. Разведочная скважина №9 Коптевская; 3. Поисково-оценочная наклонно-направленная скважина №1 БИС Спартаковская (бурение бокового ствола). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг технико-технологического надзора (супервайзинга) при строительстве скважин: 1. Поисково-оценочная скважина №1 Ново-Коптевская; 2. Разведочная скважина №9 Коптевская; 3. Поисково-оценочная наклонно-направленная скважина №1 БИС Спартаковская (бурение бокового ствола).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
11.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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