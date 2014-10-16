Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г.Балашиха, МО - г. Риддер, Республика Казахстан

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410012 Уникальный номер закупки 16 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г.Балашиха, МО - г. Риддер, Республика Казахстан Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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