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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г.Балашиха, МО - г. Риддер, Республика Казахстан

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г.Балашиха, МО - г. Риддер, Республика Казахстан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 15:3016.10.2014 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410012Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш"- Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ТОО "Казцинк"БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410012

    Уникальный номер закупки

    16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г.Балашиха, МО - г. Риддер, Республика Казахстан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение о проведении запроса предложений

    запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fokin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш"- Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ТОО "Казцинк"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 15:30 GMT +316.10.2014 15:3016.10.2014 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410012Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш"- Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 15:3016.10.2014 15:3016.10.2014 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410012Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш"- Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 16:3031.10.2014 16:3031.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410012Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш"- Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 16:3031.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410012Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш"- Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш"- Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ТОО "Казцинк"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 стандартный евротент

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.24.1

    Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

    Документация лота

    извещение о проведении запроса предложений

    27.12.2016

    запрос предложений

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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