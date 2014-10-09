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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"

    Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410010Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410010

    Уникальный номер закупки

    ОЭ 01.10

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-41-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Stepanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410010Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410010Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2014 10:0010.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410010Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410010Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.62.1

    Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, без электрооборудования для двигателей и транспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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