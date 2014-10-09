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Номер извещения
ГП410010
Уникальный номер закупки
ОЭ 01.10
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-41-23
Факс
Адрес электронной почты
Mikhail.Stepanov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410010Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410010Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 10:0010.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410010Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку Токоприёмников ТКЭ для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
31.62.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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