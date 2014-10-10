Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401567106 Уникальный номер закупки 21 Номер закупки Наименование закупки Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116, Почтовый адрес i.belov@rosvodokanal.ru Контактный телефон +7 3852 31-54-42 Факс +7 3852 50-06-93 Адрес электронной почты mvv@barnaulvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Малышев Василий Васильевич Место рассмотрения предложений Барнаул Закупки и тендеры Алтайский Край Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств Ключевые слова:

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