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Номер извещения
31401567106
Уникальный номер закупки
21
Наименование закупки
Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2014 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 10:00 GMT +310.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401567106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 10:0010.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401567106Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
23.10.2014 12:0023.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401567106Подведение итогов не позднее Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201423.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401567106Подведение итогов не позднее Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектного оборудования станции частотного управления двумя синхронными электродвигателями насосных агрегатов мощностью 1000кВт и 800кВт (6кВ), выполненной по однотрансформаторной схеме, для обеспечения плавного пуска, частотного регулирования насосного агрегата с электродвигателем СДН2 16-1000/1000У3 и насосного агрегата №9 Д-3200/75 с электродвигателем СД2-85-57-6УХЛ4, 6000В, 800кВт, 1000об/мин на объект НС-2 Павловский тракт, 83Д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
17 217 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край г. Барнаул ул. Власихинская, 49.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
DL
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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