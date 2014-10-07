Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка метизной продукции

    Закупка метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 13:0007.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410009Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукцияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410009

    Уникальный номер закупки

    163

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 13:00 GMT +307.10.2014 13:0007.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410009Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукцияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 13:0007.10.2014 13:0007.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410009Дата и время вскрытия заявок Метизная продукцияМосква

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2014 14:3009.10.2014 14:3009.10.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410009Подведение итогов не позднее Метизная продукцияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 14:3009.10.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410009Подведение итогов не позднее Метизная продукцияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Срок изготовления продукции - не ранее 2013года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва. ул. Лобачевского д.126Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт, М27х120"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Гайка, М27"

    Кол-во: 350

    "Позиция 3"

    "Шайба, М27"

    Кол-во: 300

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012648
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) CAT 345D ("КС-9 "Малоперанская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта") для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный тяжелого класса...
    586514
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111001367
    КО №16500/КО - Монтаж перемычки по питательной воде блоков №1,2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Псковская ГРЭС (222NP00051)
    КО №16500/КО - Монтаж перемычки по питательной воде блоков №1,2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" -...
    582141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 565 650
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012645
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный среднего класса на болотном ходу (массой 16-35т) CAT 312DL (Дообустройство Песцовой площади Уренгойского НГКМ. УКПГ-16) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный среднего класса на...
    586511
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012643
    Поставка запасных частей и расходных материалов на бульдозер среднего класса (массой 21-35т) CAT D6T (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка запасных частей и расходных материалов на бульдозер среднего класса (массой 21-35т)...
    586509
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014147
    Поставка металлопроката (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.1. УКПГ-2). Для нужд АО "СТНГ".
    Поставка металлопроката (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.1. УКПГ-2). Для нужд АО...
    593059
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211074252
    Поставка электрики
    Поставка электрики
    592514
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 381 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055895
    Поставка автомобиля КАМАЗ ГБО
    Поставка автомобиля КАМАЗ ГБО
    589764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    6 811 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211077427
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    593047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 098 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить