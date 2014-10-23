Открытый конкурс в электронной форме на закупку оборудования и программного обеспечения в соответствии со спецификацией

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401566230 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на закупку оборудования и программного обеспечения в соответствии со спецификацией Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

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