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    Главная / Торги / Договор на физическую охрану частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Договор на физическую охрану частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562885Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401562885

    Уникальный номер закупки

    20

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Договор на физическую охрану частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению общественного порядка и безопасности

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562885Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401562885Дата и время вскрытия заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562885Подведение итогов не позднее Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562885Подведение итогов не позднее Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    12 658 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    17 круглосуточных постов на 4 объектах. Охрана имущества объектов и материальных ценностей на насосной станции № 2 забора речной воды по адресу: Змеиногорский тракт, 91-е, насосной станции № 2 подъема речной воды по адресу: Павловский тракт,83-д, очистных сооружениях канализации № 1 по адресу: ул. Степанова,15, очистных сооружениях речной воды по адресу: ул. 6-я Нагорная,15.Срок выполнения услуг: 12 месяцев с 01.12.2014г. по 30.11.2015г. включительно.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 91-е, Павловский тракт,83-д, ул. Степанова,15, ул. 6-я Нагорная, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата оказанных услуг производится в течение 30 банковских дней, но не ранее 15 банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки услуги при условии получения надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    75.24

    Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562885Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401562885Дата и время вскрытия заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562885Подведение итогов не позднее Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562885Подведение итогов не позднее Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    6 483 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 круглосуточных постов на 4 объектах. Охрана имущества объектов и материальных ценностей на производственной базе по адресу: ул. Власихинская,49, АБК по адресу: пр. Калинина,116, насосной станции № 3 подъема речной воды по адресу: ул. А.Петрова,251, очистных сооружениях канализации № 2 по адресу: пр. Космонавтов,78.Срок выполнения услуг: 12месяцев с 01.12.2014г. по 30.11.2015г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 49, ул. А. Петрова, 251, пр. Космонавтов, 78, пр. Калинина, 116.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата оказанных услуг производится в течение 30 банковских дней, но не ранее 15 банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки услуги при условии получения надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    75.24

    Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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