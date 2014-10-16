Договор на физическую охрану частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

17 круглосуточных постов на 4 объектах. Охрана имущества объектов и материальных ценностей на насосной станции № 2 забора речной воды по адресу: Змеиногорский тракт, 91-е, насосной станции № 2 подъема речной воды по адресу: Павловский тракт,83-д, очистных сооружениях канализации № 1 по адресу: ул. Степанова,15, очистных сооружениях речной воды по адресу: ул. 6-я Нагорная,15.Срок выполнения услуг: 12 месяцев с 01.12.2014г. по 30.11.2015г. включительно.