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Номер извещения
31401562885
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Договор на физическую охрану частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2014 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562885Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401562885Дата и время вскрытия заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562885Подведение итогов не позднее Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
12 658 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17 круглосуточных постов на 4 объектах. Охрана имущества объектов и материальных ценностей на насосной станции № 2 забора речной воды по адресу: Змеиногорский тракт, 91-е, насосной станции № 2 подъема речной воды по адресу: Павловский тракт,83-д, очистных сооружениях канализации № 1 по адресу: ул. Степанова,15, очистных сооружениях речной воды по адресу: ул. 6-я Нагорная,15.Срок выполнения услуг: 12 месяцев с 01.12.2014г. по 30.11.2015г. включительно.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 91-е, Павловский тракт,83-д, ул. Степанова,15, ул. 6-я Нагорная, 15.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
75.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562885Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401562885Дата и время вскрытия заявок Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562885Подведение итогов не позднее Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Физическая охрана частным охранным предприятием для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
6 483 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 круглосуточных постов на 4 объектах. Охрана имущества объектов и материальных ценностей на производственной базе по адресу: ул. Власихинская,49, АБК по адресу: пр. Калинина,116, насосной станции № 3 подъема речной воды по адресу: ул. А.Петрова,251, очистных сооружениях канализации № 2 по адресу: пр. Космонавтов,78.Срок выполнения услуг: 12месяцев с 01.12.2014г. по 30.11.2015г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 49, ул. А. Петрова, 251, пр. Космонавтов, 78, пр. Калинина, 116.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
75.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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