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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.Краснодаре

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.Краснодаре

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562517Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.КраснодареКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401562517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.Краснодаре

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    ТЗ

    ТЗД

    Критерии оценки

    ЛСР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 220-29-80

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Запорожец Михаил Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.Краснодаре

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2014 09:00 GMT +322.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562517Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.КраснодареКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 09:0022.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401562517Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.КраснодареКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 09:0022.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562517Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.КраснодареКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562517Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.КраснодареКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ма-шинного зала в/з «Ново-Западный» ООО «Краснодар Во-доканал» в г.Краснодаре

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Договор

    27.12.2016

    ТЗ

    27.12.2016

    ТЗД

    27.12.2016

    Критерии оценки

    27.12.2016

    ЛСР

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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