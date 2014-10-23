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    Главная / Торги / Поставка ленточно-пильного станка Pilana

    Поставка ленточно-пильного станка Pilana

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточно-пильного станка Pilana г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401562319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ленточно-пильного станка Pilana

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2014 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание

    Извещение

    Заявка

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 785-33-93

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    zakupka@kbthm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ленточно-пильного станка Pilana

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 10:00 GMT +323.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401562319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточно-пильного станка Pilana г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 10:0023.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401562319Дата и время вскрытия заявок Поставка ленточно-пильного станка Pilana г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201429.10.2014 09:0029.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401562319Подведение итогов не позднее Поставка ленточно-пильного станка Pilana г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленточно-пильного станка Pilana

    Начальная цена

    697 644,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.1

    Производство металлорежущих станков

    Документация лота

    Тех.задание

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Заявка

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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