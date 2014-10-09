Запрос предложений на поставку запорной арматуры на объект «Строительство водовода от насосной станции II-го подъема до насосной станции III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г.Оренбурге» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401562863 Уникальный номер закупки 28 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку запорной арматуры на объект «Строительство водовода от насосной станции II-го подъема до насосной станции III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г.Оренбурге» для нужд ООО «Оренбург Водоканал». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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