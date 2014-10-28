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Номер извещения
ГП410006
Уникальный номер закупки
272-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2014 09:00 GMT +328.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410006Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410006Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
03.11.2014 09:0003.11.2014 09:0003.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410006Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
04.11.2014 09:0004.11.2014 09:0004.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410006Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)
Начальная цена
276,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
29 490,53 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.1 Здание (хранилище) площадью 170,00 кв.м. 1.2 Здание склада площадью 52,70 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2014 09:00 GMT +328.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410006Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410006Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
03.11.2014 09:0003.11.2014 09:0003.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410006Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
04.11.2014 09:0004.11.2014 09:0004.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410006Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)
Начальная цена
276,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 474,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.1 Здание (хранилище) площадью 158,50 кв.м. 1.2 Здание склада площадью 15,50 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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