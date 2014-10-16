Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в безналичной форме в течение 120 рабочих дней после поставки партии товара на склад Заказчика. Поставка товара осуществляется партиями по согласованным сторонами заявкам по рабочим дням не позднее 12 часов с момента подачи заявки. Минимальная партия от одной единицы товара.