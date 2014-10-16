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Номер извещения
31401561886
Уникальный номер закупки
326/2014
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Капитальный ремонт здания административно-хозяйственного корпуса S=257,00 ул. Театральная, 44 (инв. 7601011А). Дополнительный эвакуационный пожарный выход на восточном фасаде"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2014 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1340
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
o.fomina@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Капитальный ремонт здания административно-хозяйственного корпуса S=257,00 ул. Театральная, 44 (инв. 7601011А). Дополнительный эвакуационный пожарный выход на восточном фасаде"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401561886Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Капитальный ремонт здания административно-хозяйственного корпуса S=257,00 ул. Театральная, 44 (инв. 7601011А). Дополнительный эвакуационный пожарный выход на восточном фасаде"Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401561886Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Капитальный ремонт здания административно-хозяйственного корпуса S=257,00 ул. Театральная, 44 (инв. 7601011А). Дополнительный эвакуационный пожарный выход на восточном фасаде"Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 13:0031.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401561886Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Капитальный ремонт здания административно-хозяйственного корпуса S=257,00 ул. Театральная, 44 (инв. 7601011А). Дополнительный эвакуационный пожарный выход на восточном фасаде"Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401561886Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Капитальный ремонт здания административно-хозяйственного корпуса S=257,00 ул. Театральная, 44 (инв. 7601011А). Дополнительный эвакуационный пожарный выход на восточном фасаде"Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Капитальный ремонт здания административно-хозяйственного корпуса S=257,00 ул. Театральная, 44 (инв. 7601011А). Дополнительный эвакуационный пожарный выход на восточном фасаде"
Начальная цена
582 424,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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