Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1-й этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика