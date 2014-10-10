Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / выполнение работ по ремонт ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево

    выполнение работ по ремонт ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401560260Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по ремонту ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401560260

    Уникальный номер закупки

    164

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по ремонт ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 17:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-29-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Панормова Анна Юрьевна,panormova@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по ремонту ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 10:00 GMT +310.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401560260Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по ремонту ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 10:0010.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401560260Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение работ по ремонту ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 11:0021.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401560260Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по ремонту ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401560260Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по ремонту ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по ремонту ограждения территории ССТ и аэропорта Шереметьево

    Начальная цена

    9 883 941,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21

    Производство общестроительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО УК Аэропорты Регионов
    Запрос коммерческих условий № ГП225941
    0165/2022 Поставка сосисок вареных
    0165/2022 Поставка сосисок вареных
    592955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос коммерческих условий
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    3 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213306
    электрооборудование под КР ст250 для ПАО "Ижсталь"
    электрооборудование под КР ст250 для ПАО "Ижсталь"
    587395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213054
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    586624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Попозиционная № 32211076953
    Предоставление услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников
    Предоставление услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников
    592939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    13 972 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП225939
    Подшипники импортного производства период поставки февраль-май 2022 года для нужд ПАО "ЧМК"
    Подшипники импортного производства период поставки февраль-май 2022 года для нужд ПАО "ЧМК"
    188190
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225935
    Выполнение кадастровых работ по разработке, согласованию и сопровождению утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; подготовке межевых планов и сопровождению постановки земельных участков на кадастровый учет
    Выполнение кадастровых работ по разработке, согласованию и сопровождению утверждения схем...
    592953
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225938
    Закупка ЗИП компрессора LG 30114 VIE G4 "LeROI RCT" (БП МТР 2022)
    Закупка ЗИП компрессора LG 30114 VIE G4 "LeROI RCT" (БП МТР 2022)
    592962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    МОАУ СОШ № 25
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076941
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    592965
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 770 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить