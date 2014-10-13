Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выбор поставщика услуги по механизированной уборке территории в зимний период и вывозу снега

    Выбор поставщика услуги по механизированной уборке территории в зимний период и вывозу снега

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 21:0013.10.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409815Дата и время окончания срока приема заявок Согласно тендерной документацииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409815

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика услуги по механизированной уборке территории в зимний период и вывозу снега

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Контактный телефон

    +7 495 983-18-00 доб. 54773

    Факс

    +7 495 287-62-52

    Адрес электронной почты

    Zoya.Lukianova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Зоя Ананьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно тендерной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 21:00 GMT +313.10.2014 21:0013.10.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409815Дата и время окончания срока приема заявок Согласно тендерной документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 12:0014.10.2014 12:0014.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409815Дата и время вскрытия заявок Согласно тендерной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 23:5921.10.2014 23:5921.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409815Подведение итогов не позднее Согласно тендерной документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 23:5921.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409815Подведение итогов не позднее Согласно тендерной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно тендерной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    90.00.3

    Уборка территории и аналогичная деятельность

    Документация лота

    Тендерная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012645
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный среднего класса на болотном ходу (массой 16-35т) CAT 312DL (Дообустройство Песцовой площади Уренгойского НГКМ. УКПГ-16) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный среднего класса на...
    586511
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012643
    Поставка запасных частей и расходных материалов на бульдозер среднего класса (массой 21-35т) CAT D6T (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка запасных частей и расходных материалов на бульдозер среднего класса (массой 21-35т)...
    586509
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014147
    Поставка металлопроката (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.1. УКПГ-2). Для нужд АО "СТНГ".
    Поставка металлопроката (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.1. УКПГ-2). Для нужд АО...
    593059
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211074252
    Поставка электрики
    Поставка электрики
    592514
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 381 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055895
    Поставка автомобиля КАМАЗ ГБО
    Поставка автомобиля КАМАЗ ГБО
    589764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    6 811 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211077427
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    593047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 098 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Маркетинговые исследования № 32211077438
    Оказание услуг по физической охране зданий
    Оказание услуг по физической охране зданий
    593049
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    81 038 394
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225988
    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу мостового крана инв.№019195, грузоподъемностью 50/10т. цех №6
    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу мостового крана инв.№019195,...
    593050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить