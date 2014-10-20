Поставка логического анализатора 16902В (KeySight Technologies)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:авансовый платеж в размере 50% суммы Договора, в течение десяти банковских дней с даты подписания Договора;окончательный расчет в размере 50% суммы Договора, в течение десяти банковских дней после окончания работ по внесению информации о поставляемом Товаре в Государственный реестр средств измерения, проведения первичной поверки и подписания Акта о выполнении РаботСрок поставки:Поставка оборудования не более 20 недель с даты оплаты аванса. Внесение информации о поставляемом логическом анализаторе 16902В в Государственный реестр средств измерения и проведение первичной поверки осуществляется в течение 6 месяцев с момента поставки.