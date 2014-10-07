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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортиментедля нужд ОАО «Военторг-Юг».

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортиментедля нужд ОАО «Военторг-Юг».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 15:0007.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401559536Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401559536

    Уникальный номер закупки

    175-2/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортиментедля нужд ОАО «Военторг-Юг».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 15:00 GMT +307.10.2014 15:0007.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401559536Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 15:0007.10.2014 15:0007.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401559536Дата и время вскрытия заявок Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 15:0008.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401559536Подведение итогов не позднее Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

    Начальная цена

    214 852,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9660 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар по Договору производится в безналичной форме, в российских рублях с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщикана основании подписанной товарной накладной и счета-фактуры в течение 21 (двадцати одного) календарного днясо дня приемки Товара и подписания Сторонами соответствующих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.38

    Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "продукты питания (кондитерские изделия и хлебобулочные изделия) в ассортименте"

    Кол-во: 9660

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