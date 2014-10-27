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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409814Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409814

    Уникальный номер закупки

    270-А-ВЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №3 Проект договора по лоту №3

    Приложение №3 Проект договора по лоту №2

    аукционная документация

    извещение

    Приложение №3 Проект договора по лоту №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 12:00 GMT +327.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409814Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 12:0029.10.2014 12:0029.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409814Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409814Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2014 12:0003.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Начальная цена

    133,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    45 687,18 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    45 687,18

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    341,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д. 4, г/п 147, лит. 005АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 12:00 GMT +327.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409814Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 12:0029.10.2014 12:0029.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409814Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409814Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2014 12:0003.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Начальная цена

    133,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    27 492,67 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    205,20 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д. 4, г/п 147, лит. 005АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 12:00 GMT +327.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409814Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 12:0029.10.2014 12:0029.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409814Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409814Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2014 12:0003.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Начальная цена

    133,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    87 890,88 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    87 890,88

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    656.00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д. 4, г/п 147, лит. 005АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 12:00 GMT +327.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409814Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 12:0029.10.2014 12:0029.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409814Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409814Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2014 12:0003.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409814Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Республика Татарстан)

    Начальная цена

    168,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    35 317,28 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    35 317,28

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    209,30 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, стан. Аракчино. Этажность: 1. Инв. № 7938. Литер: А, объект № 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Закупка Вычислительной техники (радиостанции) БП ОС 2022
    593165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП011593
    Поставка клапанов ВКТ,НКТ
    Поставка клапанов ВКТ,НКТ
    581812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213728
    Шпалы железобетонные- 622шт (ГОСТ 33320-2015 , Сертификат соответствия)
    Шпалы железобетонные- 622шт (ГОСТ 33320-2015 , Сертификат соответствия)
    589029
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211077976
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №20-2022 на поставку товара по номенклатурной группе: Комплектующие для котлов газовых
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №20-2022 на поставку товара по номенклатурной...
    593149
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 588 602
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
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