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Номер извещения
ГП409812
Уникальный номер закупки
Е10
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку деталей в готовом виде типа ось из поковки с механической обработкой и термообработкой, согласно чертежей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3372
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Yakovleva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку деталей в готовом виде типа "ось" из поковки с механической обработкой и термообработкой, согласно чертежей (чертежи предоставляются при подписании соглашения о конфидециальности).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2014 09:30 GMT +308.10.2014 09:3008.10.2014 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409812Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку деталей в готовом виде типа "ось" из поковки с механической обработкой и термообработкой, согласно чертежей (чертежи предоставляются при подписании соглашения о конфидециальности).Колпино
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2014 09:3008.10.2014 09:3008.10.2014 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409812Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку деталей в готовом виде типа "ось" из поковки с механической обработкой и термообработкой, согласно чертежей (чертежи предоставляются при подписании соглашения о конфидециальности).Колпино
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 10:3008.10.2014 10:3008.10.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409812Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку деталей в готовом виде типа "ось" из поковки с механической обработкой и термообработкой, согласно чертежей (чертежи предоставляются при подписании соглашения о конфидециальности).Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201408.10.2014 10:3008.10.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409812Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку деталей в готовом виде типа "ось" из поковки с механической обработкой и термообработкой, согласно чертежей (чертежи предоставляются при подписании соглашения о конфидециальности).Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку деталей в готовом виде типа "ось" из поковки с механической обработкой и термообработкой, согласно чертежей (чертежи предоставляются при подписании соглашения о конфидециальности).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 4
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