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    Главная / Торги / Закупка пиломатериалов для нужд ЗАО "Тяжпромарматура"

    Закупка пиломатериалов для нужд ЗАО "Тяжпромарматура"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409811Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пиломатериалов для нужд ЗАО "Тяжпромарматура"АлексинПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409811

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пиломатериалов для нужд ЗАО "Тяжпромарматура"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Тяжпромарматура»
    Все закупки и тендеры ЗАО НПО «Тяжпромарматура»

    Юридический адрес

    301368, Тульская область, , Алексин, Ул. Некрасова, д.60

    Почтовый адрес

    301368, Тульская область, , Алексин, Ул. Некрасова, д.60

    Контактный телефон

    +7 48753 4-63-46

    Факс

    +7 495 411-77-57

    Адрес электронной почты

    dedov@aztpa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедов Виталий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Алексин

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка пиломатериалов для нужд ЗАО "Тяжпромарматура"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409811Подведение итогов не позднее Закупка пиломатериалов для нужд ЗАО "Тяжпромарматура"Алексин

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пиломатериалов для нужд ЗАО "Тяжпромарматура"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению ежемесячно в течение года (объёмы могут варьироваться)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, 60Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 календарных дней DDP поставка

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПО «Тяжпромарматура»
    Все закупки и тендеры ЗАО НПО «Тяжпромарматура»

    Адрес местонахождения

    301368, Тульская область, , Алексин, Ул. Некрасова, д.60

    Наименование заказчика

    ЗАО НПО «Тяжпромарматура»
    Все закупки и тендеры ЗАО НПО «Тяжпромарматура»

    Адрес местонахождения

    301368, Тульская область, , Алексин, Ул. Некрасова, д.60

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сосна необрезн. 25х100Х6м или 25х150х6м"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Брус 50х100х6м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Брус 100х100х6м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Брус 125х125х6м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Брус 150х150х6м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Брус 150х200х6м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Брус 200х200х6м"

    Кол-во: 20

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