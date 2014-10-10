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Номер извещения
ГП409809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка бронзы безоловянной литейной БрА10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79 для нужд ЗАО "Тяжпромарматура" г. Алексин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
301368, Тульская область, , Алексин, Ул. Некрасова, д.60
Почтовый адрес
301368, Тульская область, , Алексин, Ул. Некрасова, д.60
Контактный телефон
+7 48753 4-63-46
Факс
+7 495 411-77-57
Адрес электронной почты
dedov@aztpa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедов Виталий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Алексин
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Закупка бронзы безоловянной литейной БрА10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79 для нужд ЗАО "Тяжпромарматура" г. Алексин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 14:00 GMT +310.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409809Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бронзы безоловянной литейной БрА10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79 для нужд ЗАО "Тяжпромарматура" г. АлексинАлексин
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 14:0010.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409809Дата и время вскрытия заявок Закупка бронзы безоловянной литейной БрА10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79 для нужд ЗАО "Тяжпромарматура" г. АлексинАлексин
Подведение итогов не позднее
17.10.2014 14:0017.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409809Подведение итогов не позднее Закупка бронзы безоловянной литейной БрА10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79 для нужд ЗАО "Тяжпромарматура" г. АлексинАлексин
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бронзы безоловянной литейной БрА10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79 для нужд ЗАО "Тяжпромарматура" г. Алексин
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 Т ежемесячно в течение года (объёмы могут варьироваться)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, 60Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО НПО «Тяжпромарматура»
Все закупки и тендеры ЗАО НПО «Тяжпромарматура»
Адрес местонахождения
301368, Тульская область, , Алексин, Ул. Некрасова, д.60
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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