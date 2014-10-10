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Номер извещения
31401558768
Уникальный номер закупки
236/25-2014
Наименование закупки
О проведении запроса котировок цен на ремонт кровли и устройства ограждения по адресу: ОАО «ОКБ «Новатор», ИС-15, г. Ахтубинск, Астраханская область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт кровли и устройства ограждения по адресу: ОАО «ОКБ «Новатор», ИС-15, г. Ахтубинск, Астраханская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 08:00 GMT +310.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401558768Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли и устройства ограждения по адресу: ОАО «ОКБ «Новатор», ИС-15, г. Ахтубинск, Астраханская областьЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 08:0010.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401558768Дата и время вскрытия заявок Ремонт кровли и устройства ограждения по адресу: ОАО «ОКБ «Новатор», ИС-15, г. Ахтубинск, Астраханская областьЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.10.2014 20:0017.10.2014 20:0017.10.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401558768Подведение итогов не позднее Ремонт кровли и устройства ограждения по адресу: ОАО «ОКБ «Новатор», ИС-15, г. Ахтубинск, Астраханская областьЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кровли и устройства ограждения по адресу: ОАО «ОКБ «Новатор», ИС-15, г. Ахтубинск, Астраханская область
Начальная цена
200 666,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 236/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 236/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приступить к выполнению работ не позднее пяти календарных дней со дня получения предоплаты. Работы выполнить в течение 20 календарных дней со дня начала работ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
45.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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