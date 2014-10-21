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Номер извещения
31401558972
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и вы-полнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»;
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запорожец Михаил Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2014 09:00 GMT +321.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401558972Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2014 09:0021.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401558972Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; Краснодар
Подведение итогов не позднее
21.10.2014 09:0021.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401558972Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201421.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401558972Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»;
Начальная цена
370 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
F
Документация лота
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