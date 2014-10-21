Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и вы-полнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»;

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401558972 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ: 1. по изготовлению проекта организации ремонта и выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Воровского, 231 (инв. № 3681) в г. Краснодаре для нужд ООО «Красно-дар Водоканал»; 2. по изготовлению проекта организации ремонта и вы-полнение строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. 3-пр. Достоевского, 17 (инв. № 694) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»; Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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