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Номер извещения
31401558011
Уникальный номер закупки
0914-309
Наименование закупки
Поставка компьютерных комплектующих (0914-309)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерных комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 10:00 GMT +313.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401558011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерных комплектующих Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2014 10:0013.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401558011Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерных комплектующих Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерных комплектующих
Начальная цена
2 030 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
73 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
51.84
Кол-во: 73
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