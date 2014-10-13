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    Главная / Торги / Поставка компьютерных комплектующих (0914-309)

    Поставка компьютерных комплектующих (0914-309)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401558011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерных комплектующих Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401558011

    Уникальный номер закупки

    0914-309

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерных комплектующих (0914-309)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Решение Московского УФАС России

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерных комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 10:00 GMT +313.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401558011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерных комплектующих Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 10:0013.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401558011Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерных комплектующих Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401558011Подведение итогов не позднее Поставка компьютерных комплектующих Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерных комплектующих

    Начальная цена

    2 030 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    73 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату.Срок поставки не более 5 календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.84

    Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Решение Московского УФАС России

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "компьютерные комплектующие "

    Кол-во: 73

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