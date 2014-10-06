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Номер извещения
ГП409797
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос на поставку инжекторной коробки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 921 956-37-41
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Olesya.Belova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Белова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос на поставку инжекторной коробки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2014 12:00 GMT +306.10.2014 12:0006.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409797Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку инжекторной коробкиКолпино
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2014 12:0006.10.2014 12:0006.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409797Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку инжекторной коробкиКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос на поставку инжекторной коробки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме, согласно лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
29.22.9
Документация лота
Кол-во: 2
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