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    Главная / Торги / Закупка инструмента Botek

    Закупка инструмента Botek

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 09:0006.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409796Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента BotekСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409796

    Уникальный номер закупки

    41596

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента Botek

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7162

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Kuryshev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Курышев Николай Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента Botek

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 09:00 GMT +306.10.2014 09:0006.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409796Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента BotekСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 09:0006.10.2014 09:0006.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409796Дата и время вскрытия заявок закупка инструмента BotekСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 12:3009.10.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409796Подведение итогов не позднее закупка инструмента BotekСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента Botek

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    место поставки - Спб, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата - отсрочка платежа от 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20.51.1

    Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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