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Номер извещения
31401557577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж приточных систем вентиляции в корпусе 1 О-330 комн. 213, в корпусе 2 ОП-403 сварочный участок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтаж приточных систем вентиляции в корпусе 1 О-330 комн. 213, в корпусе 2 ОП-403 сварочный участок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 08:00 GMT +310.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401557577Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж приточных систем вентиляции в корпусе 1 О-330 комн. 213, в корпусе 2 ОП-403 сварочный участок Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 08:0010.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401557577Дата и время вскрытия заявок Монтаж приточных систем вентиляции в корпусе 1 О-330 комн. 213, в корпусе 2 ОП-403 сварочный участок Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж приточных систем вентиляции в корпусе 1 О-330 комн. 213, в корпусе 2 ОП-403 сварочный участок
Начальная цена
380 684,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
38 068,45 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. Срок выполнения работ: с «22» октября 2014 г. до «30» ноября 2014 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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