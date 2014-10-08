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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm MIG 307 Si AWS A.5.9

    Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm MIG 307 Si AWS A.5.9

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409800Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9 для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm MIG 307 Si AWS A.5.9

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    margarita.rozhdestvenskaja@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественская Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Проволока холоднотянутая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9 для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2014 12:00 GMT +308.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409800Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9 для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2014 16:0008.10.2014 16:0008.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409800Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9 для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2014 11:0009.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409800Подведение итогов не позднее Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9 для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409800Подведение итогов не позднее Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9 для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых предложений на поставку проволоки Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9 для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.34

    Производство стальной проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проволока Ø1,2mm/MIG 307 Si AWS A.5.9"

    Кол-во: 300

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