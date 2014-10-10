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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции

    Поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401557007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401557007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Кабели и арматура кабельная

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 08:00 GMT +310.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401557007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииНовосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 08:0010.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401557007Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукцииНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 10:0014.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401557007Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции

    Начальная цена

    3 053 901,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    152 695,08 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    152 695,08

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки продукции: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. Срок поставки: до «30» ноября 2014г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, авансирование в размере 50% от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в размере 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.3

    Производство изолированных проводов и кабелей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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