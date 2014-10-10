Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет, авансирование в размере 50% от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в размере 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки товара.