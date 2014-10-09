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    Главная / Торги / Покупка сетевого оборудования (систем хранения)

    Покупка сетевого оборудования (систем хранения)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401556886Дата и время окончания срока приема заявок Покупка сетевого оборудования (систем хранения)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401556886

    Уникальный номер закупки

    183/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка сетевого оборудования (систем хранения)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 183/47-2014

    Документация к Извещению № 183/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка сетевого оборудования (систем хранения)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401556886Дата и время окончания срока приема заявок Покупка сетевого оборудования (систем хранения)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401556886Дата и время вскрытия заявок Покупка сетевого оборудования (систем хранения)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401556886Подведение итогов не позднее Покупка сетевого оборудования (систем хранения)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка сетевого оборудования (систем хранения)

    Начальная цена

    1 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество продукции: сетевое оборудование (системы хранения) в количестве, комплектации и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 183/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 183/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Оплата производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней при наличии у Заказчика, выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.Срок поставки (выборки) товара: Поставка товара осуществляется в течение 4 (четырех) недель с момента подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64.2

    Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система хранения данных HUAWEI OceanStor S2200T Controller Enclosure(2U,LFF,12 Slots (Up to 204 HDDs),Dual Contr,8GB Cache,2x6xGE iSCSI RJ-45 Ports,ISM,UltraPath,HW Storage Array Control System Software)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модуль HUAWEI 2*4*8Gbps Fibre Channel I/O Module kit (incl 2 modules, total 8 ports x 8Gb FC) for OceanStor S2200T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Жесткий диск HUAWEI 4TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit LFF for OceanStor S2200T"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Коммутатор HUAWEI OceanStor SNS2124 FC Switch Express with E-Port (Full fabric)(1U, 8 activ ports with 8x8Gb SW SFP, upto 24 ports) 3-year War w/o rack kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Рельсы для монтажа в стойку FC Switch,Rack Mount Kit,for SNS2124 (02357648/02357674)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "S2200T Controller Enclosure(2U,3.5",Dual Ctrl,AC,8GB Cache,12*GE iSCSI,2*24G SAS Wide Port,UltraPath,HW Storage System Software,SPE32C0212)_Warranty Upgrade To Hi-Care Standard 9x5xNBD Service_3 Year(s)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "OceanStor SNS2124 FC Switch,24 Ports(8 ports activated,with 8*8Gb Multimode SFPs,with E-Port ISL License),Single PS(AC)_Warranty Upgrade To Hi-Care Standard 9x5xNBD Service_3 Year(s)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Data & Device Retention Service-NL-SAS 4000GB-3Years"

    Кол-во: 14

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