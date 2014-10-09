Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, характеристики и количество продукции: сетевое оборудование (системы хранения) в количестве, комплектации и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 183/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 183/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)