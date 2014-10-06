www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409792
Уникальный номер закупки
75
Наименование закупки
лист нержавеющий марки 321 (1.4541) ASME SA 240
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
{}
Адрес электронной почты
dsp@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даянова Светлана Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист нержавеющий марки 321 ASME SA 240 34мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2014 10:00 GMT +306.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409792Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 ASME SA 240 34ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2014 10:0006.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409792Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 ASME SA 240 34ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист нержавеющий марки 321 ASME SA 240 34мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
полностью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.