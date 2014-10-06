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    Главная / Торги / лист нержавеющий 12Х18Н10Т 34мм

    лист нержавеющий 12Х18Н10Т 34мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409790Дата и время окончания срока приема заявок лист 12Х18Н10Т М3Б ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 ПНОЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409790

    Уникальный номер закупки

    74

    Номер закупки

    Наименование закупки

    лист нержавеющий 12Х18Н10Т 34мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dsp@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даянова Светлана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лист 12Х18Н10Т М3Б ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 ПНО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 10:00 GMT +306.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409790Дата и время окончания срока приема заявок лист 12Х18Н10Т М3Б ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 ПНОЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 10:0006.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409790Дата и время вскрытия заявок лист 12Х18Н10Т М3Б ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 ПНОЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201407.10.2014 21:5907.10.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409790Подведение итогов не позднее лист 12Х18Н10Т М3Б ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 ПНОЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 12Х18Н10Т М3Б ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 ПНО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ПОЛНОСТЬЮ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 34х1500х3600"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "лист 34х1500х5700"

    Кол-во: 44

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