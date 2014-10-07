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Номер извещения
ГП409791
Уникальный номер закупки
70
Наименование закупки
Закупка экзотермических оболочек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2143
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
anton.kuznetsov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка экзотермических оболочек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2014 15:00 GMT +307.10.2014 15:0007.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409791Дата и время окончания срока приема заявок Закупка экзотермических оболочекКолпино
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2014 15:0007.10.2014 15:0007.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409791Дата и время вскрытия заявок Закупка экзотермических оболочекКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка экзотермических оболочек
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 270
Кол-во: 560
Кол-во: 134
Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 280
Кол-во: 140
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