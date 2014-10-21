Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка выпрямителя стабилизированного

    Поставка выпрямителя стабилизированного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 08:0021.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401556562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выпрямителя стабилизированногоНовосибирскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401556562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка выпрямителя стабилизированного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2014 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка выпрямителя стабилизированного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 08:00 GMT +321.10.2014 08:0021.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401556562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выпрямителя стабилизированногоНовосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.10.2014 09:0023.10.2014 09:0023.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401556562Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка выпрямителя стабилизированногоНовосибирск

    Дата и время проведения

    23.10.2014 09:0023.10.2014 09:0023.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401556562Дата и время проведения Поставка выпрямителя стабилизированногоНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401556562Подведение итогов не позднее Поставка выпрямителя стабилизированногоНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401556562Подведение итогов не позднее Поставка выпрямителя стабилизированногоНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка выпрямителя стабилизированного

    Начальная цена

    161 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 112,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. Срок поставки товара: до 30 декабря 2014 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, авансирование 50 % от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка выпрямителя стабилизированного"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП011132
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей г. Воркута (КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей г. Воркута (КС-4 Воркутинская КЦ-2...
    578634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014144
    Поставка металлопроката для нужд АО «СТНГ»
    Поставка металлопроката для нужд АО «СТНГ»
    593039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    788 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055606
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    589713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП146205
    2572/21.10.21/КО/Э Поставка подшипников
    2572/21.10.21/КО/Э Поставка подшипников
    552106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    21 907 038
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП213796
    Разработка чертежей раскладки плит и поставка фибробетонных плит несъемной опалубки в Новосибирскую область
    Разработка чертежей раскладки плит и поставка фибробетонных плит несъемной опалубки в...
    589316
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111013651
    КО №1066/КО - Выполнение работ по ремонту существующих тепловых сетей на объектах районов Томилино и Железнодорожный для нужд Акционерное общество «Мособлэнергогаз»
    КО №1066/КО - Выполнение работ по ремонту существующих тепловых сетей на объектах районов...
    583250
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    316 586
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225978
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    593023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП225977
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    593025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 699 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить