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Номер извещения
31401556202
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт помещения в корпусе № 2 на отметке – 3500 в осях 1-2/Д-В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2014 07:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Ремонт помещения в корпусе № 2 на отметке – 3500 в осях 1-2/Д-В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2014 08:00 GMT +321.10.2014 08:0021.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401556202Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещения в корпусе № 2 на отметке – 3500 в осях 1-2/Д-В Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2014 08:00GMT +321.10.2014 08:0021.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401556202Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещения в корпусе № 2 на отметке – 3500 в осях 1-2/Д-В Новосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.10.201423.10.2014 08:0023.10.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401556202Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт помещения в корпусе № 2 на отметке – 3500 в осях 1-2/Д-В Новосибирск
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401556202Подведение итогов не позднее Ремонт помещения в корпусе № 2 на отметке – 3500 в осях 1-2/Д-В Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещения в корпусе № 2 на отметке – 3500 в осях 1-2/Д-В
Начальная цена
175 522,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
17 552,26 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 Срок выполнения работ: с «10» ноября 2014 г. по «30» ноября 2014 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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