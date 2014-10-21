Поставка компьютерной техники для подразделений организации

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 и г. Новосибирск, ул. М. Горького 78. Дата, время, место поставки, их наименование дополнительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком любым доступным способом не позднее чем за двое суток до даты предполагаемой поставки. Срок поставки товара: до 28 ноября 2014 г.Рассчитать логистику >