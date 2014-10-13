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Номер извещения
31401555274
Уникальный номер закупки
УЗК-14/56 от 29.09.14 г.
Наименование закупки
Поставка телекоммуникационного оборудования для цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2014 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 495 734-87-24
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
lagunov@roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лагунов Сергей Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, 7
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телекоммуникационного оборудования для цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 15:00 GMT +313.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401555274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телекоммуникационного оборудования для цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный»г. Москва, ул. Ткацкая, 7
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2014 15:0013.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401555274Дата и время вскрытия заявок Поставка телекоммуникационного оборудования для цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный»г. Москва, ул. Ткацкая, 7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201416.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401555274Подведение итогов не позднее Поставка телекоммуникационного оборудования для цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный»г. Москва, ул. Ткацкая, 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телекоммуникационного оборудования для цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный»
Начальная цена
2 327 416,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех.заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
32
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