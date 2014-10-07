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    Главная / Торги / поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”

    поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 08:0007.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409789Дата и время окончания срока приема заявок поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409789

    Уникальный номер закупки

    ГП408073

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-73

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    v.shevelev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевелев Не указано Владислав

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 08:00 GMT +307.10.2014 08:0007.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409789Дата и время окончания срока приема заявок поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 08:3007.10.2014 08:3007.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409789Дата и время вскрытия заявок поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 11:0008.10.2014 11:0008.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409789Подведение итогов не позднее поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 11:0008.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409789Подведение итогов не позднее поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    I

    ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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