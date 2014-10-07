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Номер извещения
ГП409789
Уникальный номер закупки
ГП408073
Наименование закупки
поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-13-73
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
v.shevelev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевелев Не указано Владислав
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2014 08:00 GMT +307.10.2014 08:0007.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409789Дата и время окончания срока приема заявок поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2014 08:3007.10.2014 08:3007.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409789Дата и время вскрытия заявок поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 11:0008.10.2014 11:0008.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409789Подведение итогов не позднее поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь” Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка легкового транспортного средства семейства ГАЗ марки “Соболь”
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
I
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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