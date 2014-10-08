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    Главная / Торги / Изготовление и поставка настилов решетчатых

    Изготовление и поставка настилов решетчатых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2014 08:0008.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409787Дата и время окончания срока приема заявок изготовление и поставка настилов решетчатыхЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409787

    Уникальный номер закупки

    ГП408072

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка настилов решетчатых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень оборудования, выносимого на тендер

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-73

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    v.shevelev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевелев Шевелев Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка настилов решетчатых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2014 08:00 GMT +308.10.2014 08:0008.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409787Дата и время окончания срока приема заявок изготовление и поставка настилов решетчатыхЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2014 08:3008.10.2014 08:3008.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409787Дата и время вскрытия заявок изготовление и поставка настилов решетчатыхЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 14:0008.10.2014 14:0008.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409787Подведение итогов не позднее изготовление и поставка настилов решетчатыхЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 14:0008.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409787Подведение итогов не позднее изготовление и поставка настилов решетчатыхЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка настилов решетчатых

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    изготовление и поставка настилов решетчатых

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    CA

    ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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